Karesi'de ‘neşeli günler' başlıyor

Karesi Belediyesi'nin düzenleyeceği “Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri” 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Sinema günlerine gelen vatandaşlar atık malzeme getirmeleri halinde gazoz ve patlamış mısırları ücretsiz alacaklar.

Karesi Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. “Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri” 23 Ağustos Cuma Günü, Karesi Belediyesi Spor Toto Tesislerinde başlıyor. Saat 19.00-21.00 arası çocuk oyunları, saat 21.00'da ise sinema gösteriminin yapılacağı etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

‘Sıfır Atık', Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilinciyle düzenlenecek olan etkinlikte çocuk ve gençlere çevre bilincinin geliştirilmesi için 5 adet plastik şişe veya kapak getirene gazoz hediye edilecek. Ayrıca etkinlikte kullanılmış pil, oyuncak, kitap vb. gibi eşyalar getirene ise yine Karesi Belediyesi tarafından patlamış mısır hediye edilecek. Vatandaşlar etkinlik öncesi gazoz ve patlamış mısır biletlerini Karesi Belediyesi Beyaz Masa, Karesi AVM Sosyal Market ve Spor Toto Tesislerinde bulunan atık toplama noktalarından alabilecekler.