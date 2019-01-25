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Karesi'de öğrenciler tatili sporla geçiriyor

Okulların yarıyıl tatili nedeniyle öğrenciler Karesi’de çeşitli spor etkinliklerinde bir araya geliyorlar.

Okulların yarıyıl tatili nedeniyle öğrenciler Karesi'de çeşitli spor etkinliklerinde bir araya geliyorlar. Öğrenciler düzenlenen futbol turnuvasında mücadele ettiler.


Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Gençlik ve Spor Karesi İlçe Müdürlüğü'nce öğrencilerin tatilde de spor yapabilmeleri ve yarışabilmeleri için "Okullar Tatile Çocuklar Spora" sloganı ile düzenlenen sportif faaliyetler öğrenciler, veliler ve sporseverler tarafından tam not aldı.


Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Karesi Cimnastik Şenliğinden sonra bu kez de Karesi Salon Futbolu Şenliği yapılarak Sporun Merkezi Karesi ve Sporla anılan Şehir Karesi unvanlarını hak ettiklerini gösterdiler. Balıkesir Baltok, Büyükşehir Belediyespor, Susurluk 5 Eylülspor, İvrindi Belediyespor, Ergamaspor, Menteşspor ve Mesut Dilsöz Futbol Okulu olmak üzere 8 kulüp ve 136 sporcunun katıldığı şenlik renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. Müsabakalara katılan tüm sporculara katılım belgesinin verildiği şenlikte dereceye girenlere ise kupa ve madalyalar takdim edildi.

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