Karesi'de online satranç turnuvası

Karesi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri evlerine teslim edildi.

Pandemi dönemi kısıtlamalarında çocukların daha aktif sosyal hayata katılımlarının sağlanması, motivasyonlarının artırılması amacıyla düzenlenen turnuva satranç tutkunu sporcuların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı. 9 tur üzerinden yapılan turnuvaya katılan ve derece elde eden sporculara madalya ve kupaları pandemi nedeniyle adreslerine gidilerek teslim edildi. Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini bizzat evlerine giderek teslim eden Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp başarılı sporcularımızın sevinçlerine ortak oldu. İl dışından katılan sporculara ise ödülleri kargo ile gönderildi.

Satrancın çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayan önemli bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Umarım bu zor günleri geride bırakır, en kısa zamanda etkinliklerimizi, turnuvalarımızı eskisi gibi bir arada yaparız. Katılım sağlayan tüm satranç sporcularının gösterdikleri ilgiye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.