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Karesi'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde ormanlık alanda kaçak kenevir bitkisi eken 2 şahsa jandarma operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde ormanlık alanda kaçak kenevir bitkisi eken 2 şahsa jandarma operasyon düzenledi.


Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde 2 şüphelinin ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine şüphelilerin kenevir ekimi yaptıkları bölgede yapılan aramada; 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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