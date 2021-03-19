Karesi'de park ve yeşil alan miktarı artıyor

İlçedeki yeşil alan miktarı da belediye çalışmalarıyla arttırılırken Başkan Dinçer Orkan, “Vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın sağlıklı vakit geçirebilecekleri alanları çoğaltıyoruz” dedi.

Karesi Belediyesi tarafından ilçe geneline yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıldı. Mevcut parklarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yeni parklara oyun gruplarının yanı sıra fitness alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası gibi çeşitli spor dallarıyla ilgili alanlarda kazandırılıyor. Projelerde çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirebilmesi amaçlanırken, yeşile alana da büyük önem veriliyor. Tüm parklar çimlendirme çalışmasının yanı sıra çeşitli çiçek ve ağaçlarla donatılıyor.

673 bin metrekare alanda bakım çalışması yapılıyor

Karesi Belediyesi son iki yılda yeni park ve yeşil alanları ilçeye kazandırıken mevcut park ve yeşil alanlarında bakımlarını yapıyor. Karesi'de park, yeşil alan, ağaçlandırma alanları ve mesire yerleriyle merkezde 387 bin 742 metrekare, kırsalda ise 285 bin 189 bin metrekarelik 320 alanda bakım çalışmaları devam ediyor. Karesi'de toplam 673 bin metrakere düzenli olarak bakımı yapılan yeşil alan bulunuyor.

Karesi Belediyesi son olarak ise Adnan Mendres'te 1, Maltepe Mahallesi'nde ise 2 parkı daha ilçeye kazandırdı. Maltepe Mahallesi'nde parklarda çim ekim çalışmaları ise kısa sürede başlayacak.

Başkan Orkan: “Çocuklarımızı önemsiyoruz”

Karesi Belediyesi'nde yeşil alan miktarını kişi başı 25 metrekareye çıkarma hedefleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, özellikle çocukları önemsediklerini belirtti. Pandemi sürecinde vatandaşların nefes alabilecekleri yeşil alanların önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Orkan, “Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz” dedi.