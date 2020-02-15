Karesi'de parklar ışıl ışıl

parklar karanlık görünümden kurtulurken, vatandaşların geceleri de faydalanmasının önü açıldı.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla ilçedeki park, spor alanı ve yeşil alanlardaki ışıklandırmalar yenileniyor. Tamamlanan çalışmalarla parklar karanlık görünümden kurtulurken, vatandaşların yeşil alanlardan geceleri de faydalanmasının önü açıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında Oruçgazi'de 1, Sakarya ve Paşaalanı mahallelerinde 3'er park, spor ve yeşil alanda ışıklandırma çalışması tamamlandı. İlçede ışıklandırması yetersiz olan veya olmayan parklarda ise çalışmalar devam ediyor. Işıklandırma çalışmalarıyla birlikte parklardaki çocuk grupları, spor aletleri ve banklarında bakımları yapılıyor. Ekipler, kırılan, yıpranan ve ömrünü tamamlamış olan aletleri tamir ederek yeniliyor. Karesi Belediyesi, küçük dokunuşlarla parklara daha modern bir görünüm kazandırırken, ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.