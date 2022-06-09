Karesi'de tarla yolları açılıyor

Çiftçilerin üretim alanlarına rahatça ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmalar haziran ayı boyunca devam edecek.

Karesi Belediyesi yaz aylarına girilmesiyle özellikle yol, parke taşı ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı çalışmalarında Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanan yağışlarla bozulan tarla yollarını da düzenleyerek, açma çalışmalarına başladı. Çiftçilerin arazilerine ulaşarak rahatlıkla üretimlerini sürdürmelerini amaçlayan Karesi Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Üreten tüm kesimlerin yanında olduklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi'nin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Orkan, “Üreten, alın terini emeğiyle yoğuran, toprağa hayat veren çiftçilerimizin arazilerine ulaşımını rahatlatmak için ilçe genelinde arazi yolu açma ve düzenleme çalışmaları belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Üreticilerimizin tarlalarına daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlamak ve ürünlerini zamanında ve sıkıntısız bir şekilde hasat yapmalarına olanak sağlamak adına bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz için büyük öneme sahip tarla yollarında gerek yağışlardan ve gerekse de diğer nedenlerden dolayı yıpranan yollarda yenileme, yolu olmayan tarlalarda yeni yol açma çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Karesi Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.