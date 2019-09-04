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Karesi'de temizlik seferberliği

Balıkesir’in Karesi Belediyesi ilçe genelindeki sokakların temizliği için 2 ay sürecek olan ‘Temizlik Seferberliği’ başlattı.

Balıkesir'in Karesi Belediyesi ilçe genelindeki sokakların temizliği için 2 ay sürecek olan ‘Temizlik Seferberliği' başlattı.


Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler iki ay süreyle Karesi'de ki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor. Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza atıyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler iki ay süreyle ilçedeki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor. Ekipler çalışmalarına Bağlar, Önder Sokakları ve eski Beyköy Yolu Caddesi üzerinde başladı. 6 temizlik personeli, kabaatık, konteynır yıkama, süpürgeli araçlar ve arazöz eşliğinde sürdürülecek olan çalışmalar ile Karesi'de girilmeyen sokak kalmayacak. Ev temizliği hassasiyeti ile yürütülecek çalışmalarda, sokaklarda bulunan yollar, kaldırımlar, çöp konteynırları yıkanırken, yabani otlar da temizlenecek.

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