Karesi'den çocuk resimler yarışması

Çocuklar, kendi resimlerinden oluşacak e-Albüm ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını ölümsüzleştirecekler.

Karesi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Çocuklar, 23 Nisan resim yarışmasıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılına birbirinden güzel resimleriyle anlam katacak. 23 Nisan temalı resimlerini göndermek isteyen çocuklar resimlerini 18-19 ve 20 Nisan tarihlerinde Karesi Belediyesinin web adresi www.karesi.bel.tr üzerinden yükleyebilecek veya belediyenin Facebook, Twitter ve İnstagram adresleri üzerinden gönderebilecekler. Katılan tüm çocuklar, yeni tip korona virüs salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Çocuk Köyünde bir gün boyunca misafir edilecekler.

Başkan Orkan: Karesi'nin geleceği çocuklarımız

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni tip korona virüs salgını riski nedeniyle bu sene 23 Nisan'da belediyenin kapılarını her zaman olduğu gibi çocuklara açamayacaklarını ifade ederek, “Devletimiz, yeni tip korona virüs salgını riski nedeniyle her türlü önlemi alıyor. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bir arada olamayacağız. Çocuklarımız, 23 Nisan temalı resimlerini internet adresimize yükleyerek veya sosyal medya adreslerimizden göndererek oluşturacağımız e-Albüm'de yerlerini alabilirler. Bu hassas sürecin sonrasında Karesi'nin tüm kapılarını bu kentin geleceği çocuklarımıza açmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Bu süreci atlatana kadar hem çocuklarımızdan hem de tüm hemşehrilerimden ricam zorunda olmadıkça evde kal çağrılarına uymalarıdır” dedi.