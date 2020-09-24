Karesi'den kardeş şehir ile ortak proje

Karesi Belediyesi, kardeş belediyesi olan Schwaebischhall ile ilişkilerini güçlendiriyor. 2 kardeş belediye tarafından Avrupa Birliği Almanya Ulusal Ajansı Erasmus Gençlik Stratejik Ortaklık Programı'na 3. Dönem için başvuruda bulunuldu. Hazırlanan proje kapsamında plastik atıklar ve çevresel atıkların geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik olarak gençler tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Karesi Belediyesi'nin ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Başkan Dinçer Orkan, imzalanan proje ile gençleri eğitmeyi amaçladıklarını belirtti. 24 ay sürecek olan proje ortakları arasında İtalya, İspanya, Çekya ve Polonya'da ki kurumlarında bulunduğunu ifade eden Orkan, “Projenin toplam bütçesi 257 bin 518 Avro olarak belirlenmiştir. Proje faaliyetlerinde 4 temel fikri çıktı üzerinden hareket edilecek. Proje kapsamında çevreci bir eğitim metodolojisi oluşturulacak, çevreci bir el kitabı hazırlanacak, dijital bir öğrenme platformu kurulacak ve sahada uygulaması yapılacak. Proje süreci boyunca toplamda 5 adet ulus ötesi toplantı gerçekleştirilecek. Toplantılara her kurumdan 2'şer kişi katılımda bulunacak. Bu şekilde hem Avrupa 2020 çevre koruma politikalarına yönelik olarak, hem de ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilecek” dedi.