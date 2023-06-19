Karesili gençler Gece yolcularıyla ‘Yaza merhaba' dedi

Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba konserinde ‘Gece Yolcuları' vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dinçer Orkan'ında solistlerle düet yaptığı konser renkli görüntülere sahne oldu.

Karesi Belediyesi sosyal ve kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yaza Merhaba konserinde Grup Gece Yolcuları, Karesililerle bir araya geldi. Özelikle gençlerin ilgi gösterdiği, okul ve sınav stresini attığı konserde davetliler gönüllerince eğlenerek, grubun parçalarına eşlik etti.

Karesi Belediyesi Spor Toto Tesisleri'ndeki kapalı spor sahasında düzenlenen konserde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da sahneye çıkarak grupla birlikte düet yaptı. Konserde gençler hep bir ağızdan grubun parçalarını seslendirdi. Konserde Karesi Belediyespor'un başarılı sporcuları da Başkan Dinçer Orkan ile birlikte sahneye çıkarak, gruba hem teşekkür etti hem de çiçekler takdim etti.

Karesi Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri sürdüreceğini ifade eden Başkan Orkan, konseri eşi Pelin Orkan ile birlikte izlerken, gruba konser için teşekkür etti. Grubun enerjisinin insanları mutlu ettiğini belirten Başkan Orkan, “Grubumuzun enerjisi bizleri ve insanları mutlu etti. Çok güzel bir konser oldu. Karesi Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz” dedi.