Karesi'nin asırlık geleneği Şamlı panayırı başladı

Farklı renklerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Karesi'de Geleneksel Şamlı Panayırı Hayvan ve Emtia Fuarı, Şamlı Mahallesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. 7'den 70'e binlerce kişinin ziyaret ettiği panayır renkli görüntülere sahne oldu.

Asırlık geçmişiyle Balıkesir'in değeri haline galen Geleneksel Şamlı Panayırı Hayvan ve Emtia Fuarı açıldı. Şamlı Mahallesi'ndeki panayırın açılışı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve protokol üyeleri ile binlerce ziyaretçinin katılımı ile yapıldı. Mehter takımının gösterisi ardından açılış kurdelesinin kesildiği panayırda protokol üyeleri otağ çadırlarının kurulduğu panayır alanındaki stantları ziyaret ettiler. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri daha sonra konser alanında düzenlenen törene katıldılar.

Başkan Orkan: “Karesi'de gelenek ve göreneklerimiz yaşatılıyor”

Burada düzenlenen törende açılış konuşmasının yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, asırlık bir geleneğin ilk günkü heyecanıyla yaşatıldığını söyledi. Karesi'de gelenek ve göreneklerin yaşatıldığını ifade eden Başkan Orkan, “Çünkü bunlar bizim marka değerimizdir. Bundan bir asır önce başlayan bu etkinlik, güzel bir noktaya gelmiş. Şimdi düşündüğümde ve baktığımızda her yer hınca hınç dolu. Bizler bu geleneği yaşatı yoruz ama önemli olan halkımızın buna sahip çıkması. Bu çok önemli bir şey. Biz 3 aylık bir belediye yönetimiyiz ama bundan öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın o kadar güzel çalışmaları olmuş ki, bizde onu örnek alıyoruz. İnşallah yıllarca da bu panayırlarımızı geliştirerek devam edeceğiz. Panayırlar Osmanlı döneminden gelme bir gelenek. Bu o kadar önemli ki bugüne kadar o şekilde yaşatılmış. Bu sene olduğu gibi gelecek senelerde de bu tür gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz: “Halkın hassasiyetlerine önem vermeliyiz”

Başkan Orkan'ın konuşması ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da bir konuşma yaptı. 5 yıl önce Şamlı Panayırını eski günlerine kavuşturmak için yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz şöyle konuştu:

“Bugün sevinerek söylüyoruz ki tüm ilçelerimizden, tüm köylerimizden insanlar Şamlı Panayırı'na eğlenmeğe, eski göreneklerimizi yad etmeye, eski geleneklerimizi yeniden yaşatmak için buraya geliyorlar. Özellikle panayır anlarında, gençlerimiz bir biriyle tanışmış, ticaret altyapıları oluşturulmuş, evlilikler olmuş. Bu panayırların geleneksel olarak yaşatılması ve halkın ilgi göstermesi önemli. Bizlerinde halkın hassasiyetlerine önem vermesi önemli.”

Vali Yazıcı: “Birlik ve beraberliğin en güzel örneği”

Panayır hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı ise panayırların birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu söyledi. Yazıcı, “Şamlı Panayırı 100 yılı aşkın bir süreden beri yapılmaktadır. İnsanlar ve toplumlar gelenekleriyle yaşarlar. Bizim medeniyetimizde bütün değerleri yarına taşımak vardır. Panayır aynı zamanda bir sosyal faaliyettir. Geleneksel Türk kültürüne sahip çıkmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğu olmalı. Gelenekleri yaşatmamız çok önemli. Ben emeği geçenlere teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.

Konuşmalarından ardından Ömer Çandır konseri düzenlendi. Binlerce kişi ile birlikte konseri izleyen Başkan Orkan, konser sonunda Çandır'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Şamlı panayırı bu akşam düzenlenecek olan Ankaralı Ayşe konseri ardından sona erecek.