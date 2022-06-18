Karesi'nin asırlık geleneği Şamlı panayırı başlıyor

Karesi'nin kırsal Şamlı Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır devam eden panayır geleneği bu 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Farklı renklerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Karesi'de Geleneksel Şamlı Panayırı Hayvan ve Emtia Fuarı, Şamlı Mahallesi'nde kapılarını açacak. 25-26 Haziran tarihlerinde Karesi Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan panayırı 25 Haziran Cumartesi Günü saat 17.30'da Geleneksel Çocuk Oyunları ile başlayacak, saat 20.00'da ise açılış töreni düzenlenecek. Açılışta mehteran gösterisi ardından saat 21.30'da ise ünlü sanatçı Ömer Çandır konser verecek. Panayırın ikinci gününde ise saat 17.30'da Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması yapılacak. Saat 21.00'da ise Ankaralı Ayşe Dinçer konserde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Panayıra ücretsiz ulaşım

Etkinlik süresince Karesi Belediyesi tarafından panayır alanına ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Demirciler Caddesi'ndeki Köylü Garajı'ndan Şamlı'ya ücretsiz seferler 18.30, 19.30, 20.30 ve 21.30 saatlerinde kalkacak. Panayır alanından ise yine Köylü Garajı'na 22.00, 23.00, 24.00 ve 01.00 saatlerinde dönüş seferleri düzenlenecek.