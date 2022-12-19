Karesinin en güzel kareleri beğeniye sunuldu

sı düzenlenen ‘Her Mevsimin Karesi' temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde açılan sergi ile beğeniye sunuldu. Başkan Dinçer Orkan, yarışmaya katılan fotoğrafçılara teşekkür etti.

‘Her Mevsimin Karesi' temasıyla düzenlenen Karesi Belediyesi 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar görücüye çıktı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye'den 145 yarışmacının başvuru yaptığı 6. Karesi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda toplam 542 fotoğraf jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren 3 fotoğrafın dışında 3 fotoğrafa Mansiyon ödülü, 1 fotoğrafa ise Karesi Belediyesi Özel Ödülü verildi. 30 fotoğraf sergileme kategorisine seçilirken 10 fotoğraf ise satın alma kategorisinde yer aldı.

Fotoğraflar Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde (Yıldırım Bayezid Han İmarethanesi) açılan sergi ile beğeniye sunuldu. 22 Aralık tarihine kadar gezilebilecek olan serginin açılışında konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yarışmaya katılan fotoğrafçılara emekleri için teşekkür etti. Balıkesir'de fotoğraf sanatı denilince ilk akla gelen ismin Ahmet Esmer olduğunu ifade eden Başkan Orkan, açılışta sözü Esmer'e bıraktı.

Ahmet Esmer: “Bu fotoğraflar kentin belleği”

Fotoğrafçılara verdiği değer ve destek için Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür eden Ahmet Esmer, “Belediye başkanımıza bu tür etkinlikler yaptığı için teşekkür ediyorum. Fotoğraf ve fotoğraf sanatçısına değer verdikleri, bu yarışmaları yaptıkları için, her yıl bu yarışmayı düzenledikleri için mutlu oluyorum. Çünkü bu fotoğraflar, Sakarya'dan, Konya'dan, Antalya ve İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız tarafından çekiliyor. Ne için çekiyorlar Balıkesir için. Balıkesir'in çekilen bu fotoğrafları Yıllar sonra bu kentin belleği oluyor. 50 yıl önce çektiğimiz fotoğraflar var elimizde. Bunlar olmasa şehrimizi nasıl tanıyacağız. Balıkesir'in çekilen bu fotoğraflar kentin belleğidir. Katılan tüm arkadaşlara ve destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, fotoğraf sanatçıları, AK Parti Karesi Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.

Yarışmada birinciliği 'Sis' isimli fotoğrafıyla Serkan Çolak, ikinciliği ‘Çaypınar Mahallesi' fotoğrafıyla Caner Başer, üçüncülüğü ise ‘Süpürgeci' fotoğrafı ile Nuri Çoban aldı. Esengül Alıcı, Salih Kuş ve Seyit Konyalı TFSF Mansiyon ödülüne layık görülürken, Yahya Engin ise Karesi Belediyesi Özel Ödülü aldı.