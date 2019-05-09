İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karesi'nin muhtar ve meclis üyeleri iftarda buluştu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

Başkan Orkan, mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi için muhtarları tek tek ziyaret edeceğini söyledi.


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını iftarda buluşturdu. Karesi Belediyesi Spor Toto Tesisleri içinde bulunan Karesi Kafe'de düzenlenen iftar programı Kur'an ve duaların okunması ile başladı. Oruçların açılarak yemeklerin yenmesi ardından Başkan Orkan, dua okuttu. İftar davetine katılanlara teşekkür eden Orkan, 31 Mart yerel seçimlerinin Karesi ilçesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan nezaket içerisinde geçtiğini söyledi. Bundan sonraki sürecinde önemli olduğunu ifade eden Orkan, birlik ve beraberlik içerisinde, istişarelerde bulunarak vatandaşlara hizmet edeceklerini belirtti.


Başkan Orkan mahalleleri ziyaret edecek


Belediye Başkanı seçilmeden önce yaptığı görevlerde de sürekli istişarelerde buluduğunu anlatan Başkan Orkan, “Bundan sonra en iyi hizmet için birlikte olmamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Bundan sonra da gerek meclis üyelerimiz, gerekse muhtarlarımız ile sürekli bir araya geleceğiz. İstiyorum ki herkesin mahallesine gideyim. Oralarda sizlerle görüşeyim. Sizlerin yanınıza geldiğimde sorunları daha kolay tepit ederek, çözümler bulacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda mahallelerimize ziyaretlerimize başladık” dedi.


Başkan Orkan ardından söz alan Karesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygün'de iftar için Başkan Orkan'a teşekkür etti. İftar programına meclis üyeleri ve muhtarların yanısıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.