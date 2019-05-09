Karesi'nin muhtar ve meclis üyeleri iftarda buluştu

Başkan Orkan, mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi için muhtarları tek tek ziyaret edeceğini söyledi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını iftarda buluşturdu. Karesi Belediyesi Spor Toto Tesisleri içinde bulunan Karesi Kafe'de düzenlenen iftar programı Kur'an ve duaların okunması ile başladı. Oruçların açılarak yemeklerin yenmesi ardından Başkan Orkan, dua okuttu. İftar davetine katılanlara teşekkür eden Orkan, 31 Mart yerel seçimlerinin Karesi ilçesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan nezaket içerisinde geçtiğini söyledi. Bundan sonraki sürecinde önemli olduğunu ifade eden Orkan, birlik ve beraberlik içerisinde, istişarelerde bulunarak vatandaşlara hizmet edeceklerini belirtti.

Başkan Orkan mahalleleri ziyaret edecek

Belediye Başkanı seçilmeden önce yaptığı görevlerde de sürekli istişarelerde buluduğunu anlatan Başkan Orkan, “Bundan sonra en iyi hizmet için birlikte olmamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Bundan sonra da gerek meclis üyelerimiz, gerekse muhtarlarımız ile sürekli bir araya geleceğiz. İstiyorum ki herkesin mahallesine gideyim. Oralarda sizlerle görüşeyim. Sizlerin yanınıza geldiğimde sorunları daha kolay tepit ederek, çözümler bulacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda mahallelerimize ziyaretlerimize başladık” dedi.

Başkan Orkan ardından söz alan Karesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygün'de iftar için Başkan Orkan'a teşekkür etti. İftar programına meclis üyeleri ve muhtarların yanısıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı.