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Karesi'nin temizlik ordusu her yerde

Temiz çevre, sağlıklı toplum anlayışıyla hareket eden Karesi Belediyesi, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanları belli aralıklarla tazyikli ve ilaçlı su ile yıkıyor.

Ekipler 7/24 rutin temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.


Karesi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, ilçenin temizliği için gece gündüz görev başında. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddelerde ile bazı ara sokaklarda genel temizlik çalışmalarına hız verdi. Pandemi sebebiyle ilaçlı ve tazyikli su ile caddeleri yıkayan ekipler, yerkon, çöp konteyneri ve cadde üzerinde oluşan yağ gibi lekeleri de temizliyor.


Covid 19 pandemisi sebebiyle halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe özen gösterdiklerini ifade eden yetkililer, temizlik çalışmalarının oluşturulan program dahilinde aralıksız devam edeceğini dile getirdi. Karesi Belediyesi ekiplerince cadde, sokak ve meydanlarda yapılan yıkama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyet ile karşılandı.

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