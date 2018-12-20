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Karesipor'un rakibi Edirnespor

Türkiye Basketbol Ligi’nin namağlup lideri Karesispor, ligin 11.

Türkiye Basketbol Ligi'nin namağlup lideri Karesispor, ligin 11. hafta karşılaşmasında Pazar günü Kurtdereli Spor Salonunda Edirnespor'u konuk ediyor.


Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta deplasmanda Ormanspor'u da mağlup ederek ligde 10'da 10 yapıp namağlup tek takım olarak yoluna devam eden Karesispor, ligde 10 haftada 2 galibiyet 8 mağlubiyetle 15. sırada bulunan Edirnespor karşısında ev sahibi avantajını da kullanarak dolu tribünler önünde bir galibiyet daha alarak yoluna devam etmek istiyor.


Karesispor-Edirnespor karşılaşması 23 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Erhan Gürsel, Tolga Edis ve Alican Alıcı hakem üçlüsü yönetecek.

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