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Karesispor Artvin Belediye deplasmanında

Türkiye Basketbol 1.

Ligi'nin namağlup lideri Karesispor, 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda Artvin Belediye'ye konuk oluyor.


Ligi'nde gösterdiği performansla ligin ilk 7. haftasında yenilgi yüzü görmeyerek ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu kimselere bırakmayan Karesispor, ligde 3 galibiyet 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunan Artvin Belediye karşısında da sahadan galip ayrılarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.


Karesispor-Artvin Belediye müsabakası 30 Kasım Cuma saat 17.00'de Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Uğur Özen, Abdullah İlik ve İsmail Binbir hakem üçlüsü yönetecek.

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