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Karesispor ligde ilk mağlubiyetini aldı

TBL’de oynadığı 11 müsabakada 11 galibiyet alan Karesispor ilk mağlubiyetini Konya deplasmanında Selçuklu Basketbol’den aldı.

TBL'de oynadığı 11 müsabakada 11 galibiyet alan Karesispor ilk mağlubiyetini Konya deplasmanında Selçuklu Basketbol'den aldı.


Türkiye Basketbol Ligi'nin lideri Karesispor, 12. haftanın kapanış mücadelesinde konuk olduğu Selçuklu Basketbol'a 104-96 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Selçuklu Basketbol ise arka arkaya 2. galibiyetini, toplam ise 7. galibiyetini elde etmiş oldu. Konya deplasmanında ilk mağlubiyetini alan Karesispor'da müsabakanın 3. çeyreğinde hakemler çeyreğin bitimine 03:53 dakika kala Karesispor'da Thomas Gipson, Hazer Avcı ve Mehmet Yılmaz'ı diskalifiye etti. Bu zor deplasmandan mağlubiyet ile dönen Karesispor'da ise Carlos Medlock 18 sayı, 9 asist, 6 ribaund, Ümit Sonkol 17 sayı,12 ribaund, Hazer Avcı 17 sayı ve Thomas Gipson 13 sayıyla öne çıkarken, Selçuklu Basketbol'da Marcus Hall 26 sayı, 7 asist, Mert Celep 24 sayı, 8 ribaund, Calvin Godfrey 22 sayı, 9 ribaund ve Sertay Gürsu 21 sayı, 7 ribaundla tamamladı.

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