Karesispor panelde öğrencilerle buluştu

Karesispor, basketbol sporunu Balıkesir'de tanıtmak ve sevdirmek için düzenlediği panellerde öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Karesispor, basketbolu tüm şehirde yaymak adına yürüttüğü paneller kapsamında Özel bir lise de öğrencilerle bir araya geldi. Panele Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur ve oyunculardan Thomas Gipson, Seray Yıldırım ve Mehmet Yılmaz katıldı.

Panele okulda öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek başlayan Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, “Karesispor basketbol takımı olarak bugün buraya hem kulübümüzü tanıtmak hem de sizlerle tanışarak basketbol konuşmaya geldik. Karesispor, 2014 yılında Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulmuş bir spor kulübü. Kulübümüz kurulalı yalnızca 4 sene olmasına rağmen Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden bir kulüp. Bunu da üç sene içerisinde iki lig yükselerek başarmış bir kulüp olarak Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir'i temsil ediyor” dedi.

Öğrenciler arasında daha önce Karesispor maçlarına gelenleri sorarak söze başlayan Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur, “Ben hepinizi Cumartesi günü oynayacağımız Manisaspor karşılaşmasına davet etmek istiyorum. Siz salonda bizlerle birlikte olarak bize destek olun, biz de inşallah size alacağımız bir galibiyetle teşekkür edelim” dedi. Gencer Baytimur'un bu çağrısı öğrencilerden büyük alkış aldı. Panelin sonunda Karesispor, üzerinde okulun ismi yazılı Karesispor formasını okula hediye etti. Panel, çekilen hatıra fotoğrafları ve Karesispor'lu oyuncuların spor salonunda oynadıkları mini bir maç ile sona erdi.