Karesispor, Petkim deplasmanında

hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor'un konuğu oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. sırada bulunan Karesispor, son haftalarda aldığı mağlubiyetleri telafi etmek için Petkim deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. 11 galibiyet 8 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan rakibi karşısında deplasmanda iyi bir oyun oynayarak galip gelmek isteyen Karesispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.

Karesispor-Petkimspor karşılaşması 23 Şubat Cumartesi günü Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Murat Ciner, Sertan Kırklar ve Uygar Kurt hakem üçlüsü yönetecek.