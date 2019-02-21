İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karesispor, Petkim deplasmanında

Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi 20.

hafta karşılaşmasında deplasmanda Petkimspor'un konuğu oluyor.


Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. sırada bulunan Karesispor, son haftalarda aldığı mağlubiyetleri telafi etmek için Petkim deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor. 11 galibiyet 8 mağlubiyet ile 7. sırada bulunan rakibi karşısında deplasmanda iyi bir oyun oynayarak galip gelmek isteyen Karesispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor.


Karesispor-Petkimspor karşılaşması 23 Şubat Cumartesi günü Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Murat Ciner, Sertan Kırklar ve Uygar Kurt hakem üçlüsü yönetecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.