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Karesispor son maçına çıkıyor

Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Karesispor 30.

hafta karşılaşmasında Ankara DSİ'ye konuk oluyor. Ligde son 4 maçını kazanan Karesispor son maçını da kazanarak ligi 2.sırada bitirmeyi hedefliyor. 5 Mayıs Pazar günü 18:00'de başlayacak mücadele Ankara DSİ etkinlik salonunda oynanacak.


Üst üste aldığı Edirnespor, Konyaspor, Manisa Belediyespor ve Bursaspor galibiyetleriyle yükselişe geçen ve 2.sıraya yükselen Karesispor play-oflara avantajlı bir pozisyondan başlamak için son maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi Ankara DSİ 10 galibiyetle 14.sırada yer alırken Karesispor 20 galibiyetle 2.sırada bulunuyor.

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