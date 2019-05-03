Karesispor son maçına çıkıyor

hafta karşılaşmasında Ankara DSİ'ye konuk oluyor. Ligde son 4 maçını kazanan Karesispor son maçını da kazanarak ligi 2.sırada bitirmeyi hedefliyor. 5 Mayıs Pazar günü 18:00'de başlayacak mücadele Ankara DSİ etkinlik salonunda oynanacak.

Üst üste aldığı Edirnespor, Konyaspor, Manisa Belediyespor ve Bursaspor galibiyetleriyle yükselişe geçen ve 2.sıraya yükselen Karesispor play-oflara avantajlı bir pozisyondan başlamak için son maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi Ankara DSİ 10 galibiyetle 14.sırada yer alırken Karesispor 20 galibiyetle 2.sırada bulunuyor.