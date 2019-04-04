Karesispor U14'den büyük başarı

Karesispor Basketbol altyapı takımı U14 Konya’da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında başarı ile temsil ediyor.
Karesispor Basketbol altyapı takımı U14 Konya'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında başarı ile temsil ediyor.
Konya'da düzenlenen Anadolu Şampiyonasında Karesispor, gruptaki ilk 2 maçını rahat bir şekilde tamamlayarak avantaj elde etti. U14 Anadolu Şampiyonası B Grubu'nda Çukurova Üniversitesi, Hatay Mithatpaşa ve Sakarya Gelişim Basketbol ile eşleşen Karesispor, ilk iki karşılaşmasını rahat bir şekilde kazanarak grupta avantajı eline geçirdi. U14 Anadolu Şampiyonası B Grubu ilk maçında Hatay Mithatpaşa Spor Kulübü'nü 78-42 mağlup eden Karesispor, ikinci karşılaşmasında da Sakarya Gelişim'i 56-43 mağlup etti.