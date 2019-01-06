Karesispor zirveyi bırakmadı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. hafta müsabakasında Karesispor evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakayı Karesispor 85-84 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 20-21 geride kapatan Karesispor devreye 49-45 önde girdi. Üçüncü çeyrek de konuk takım Manisa Büyükşehir Belediyespor 12-26'lık çeyrek skoru ile son periyoda 10 sayılık üstünlükle girdi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan son çeyrekte Karesispor rakibini 85-84 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

Karesispor'da Reha Öz 26 sayı, Carlos Medlock 22 sayı ile galibiyette rol oynarken konuk ekipte Derrick 23, Gurur 18 sayı ile mücadele etti.

Salon: Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nihat Çetin

Karesispor: Carlos(22), Volkan(4), Reha(26), Hazer(8), Seray, İbrahim(5), Tuğberk(10), Doğukan(6), Ümit(4),

Baş Antrenör: Gencer Baytimur

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Gurur(18), İlker(3), Fırat(2), Deniz(1), Derrick(23), Erhan(3), Zafer(3), Tunahan(5), Orbay(10), Devin(16)

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

1.Periyot 20-21 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)

2.Periyot 29-24 (Karesispor lehine)

3.Periyot 12-26 (Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine)