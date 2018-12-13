Karesispor zorlu Ormanspor deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi'nin namağlup lideri Karesispor, 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda OGM Ormanspor'un konuğu oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde sekiz haftada yenilgi yüzü görmeyerek averajla liderlik koltuğunda bulunan Karesispor, yine sekiz haftayı yenilgisiz tamamlayarak ikinci sırada bulunan rakibi OGM Ormanspor'a kendi evinde ilk yenilgisini tattırarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor.

Karesispor-OGM Ormanspor karşılaşması 14 Aralık Cuma günü saat 16.00'da M.Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Murat Ciner, Egemen Ercan ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.