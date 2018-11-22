Balıkesir'in Türkiye Basketbol 1. Ligi lideri Karesispor'da hedef Finalspor. Başkan Yılmaz, “Karesşispor'u kurarken hedefimiz çocuklara basketbolu sevdirmekti” dedi. Karesispor Baş antrenörü Baytimur, “Hedefimiz Play Off'a kalmadan lige yükselmek” olduğunu açıkladı.

Balıkesir'in Türkiye Basketbol Ligi'ndeki temsilcisi Karesispor, “Tüm Şehir Birlikte Karesi Süper Lig'te” sloganıyla yola çıktığı 2018-2019 sezonuna fırtına gibi başlangıç yaparak ilk 6 haftayı yenilgisiz lider olarak tamamlarken, oynadığı basketbol ve aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin şampiyonluk favorisi haline geldi.

Sezon öncesinde kadrosunu en erken oluşturan takım olarak neler yapacağı merak edilen bir takım haline gelen Karesispor, sezonu da yabancı oyuncularının katılımıyla en erken açan takım olarak verimli bir kamp dönemi geçirdi. Baş Antrenör Gencer Baytimur, oynatmak istediği basketbolu takıma yavaş yavaş aşılarken Karesispor, Federasyon Kupası'nda Petkim Spor, Selçuklu Basketbol ve OGM Ormanspor gibi ligin iddialı kadrolarıyla aynı grupta yer alarak, grupta tek mağlubiyet almasına karşın averajla üst tura çıkma hakkını kaçırsa da oynadığı basketbolla lig için güçlü bir mesaj verdi.

Baytimur, “Hedefimiz Play Off'a kalmadan lige yükselmek”

Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur, sezonun ilk altı haftalık sürecini değerlendirirken sezon içerisinde oynayacakları çok zor iki maçı bu dönem içerisinde kazandıklarını ifade ederek ”Ligin ilk altı haftası itibariyle 6'da 6 yaparak yolumuza devam ediyoruz. Zor maçlar oynadık. Sezon boyunca bizim oynayacağımız çok zor iki tane maçı kazandık. Petkim ve Akhisar en önemlileriydi. Nitekim Yalova deplasmanını da bu zor maçlara dahil edebiliriz. Fakat bizim için şöyle bir durum var, herkes bizi favori gösteriyor lige direk çıkarsınız gibi konuşuyorlar, bizimde tek hedefimiz ligi play-off'a da kalmadan birinci bitirerek çıkmak. Ama bu göründüğü kadar, konuşulduğu kadar kolay bir şey değil. Bizim avantajımız iyi bir takım kimyası ve iyi bir takım organizasyonu. Yoksa diğer takımlardan ne bütçe üstünlüğümüz ne de kadro üstünlüğümüz var. Bunu herkesin anlaması lazım. Biz 6'da 6 giderken bir sistem dahilinde kazanıyoruz. Aynı sistemi oynamaya her takımımda olduğu gibi Karesispor'da da devam ediyorum, devam edeceğiz. Bu sisteme sadık kaldığımız sürece başarılı olabiliriz. Ki son maçta çok düşük yüzdelerle oynadık, yüzde 20 gibi yüzdelerle üçlük atmamıza rağmen kazanmasını bildik. Yolumuza kazanarak ve daha iyi hale gelerek hem savunma hem hücum düzenleri olarak her maç üzerine koyarak devam edeceğiz ki sezon sonuna geldiğimizde en iyi oyunumuzu oynayacak seviyeye gelmiş olalım. Hedefimiz budur” diye konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Karesispor'u basketbolu çocuklara sevdirmek için kurduk”

Karesispor'un altı haftalık namağlup liderliğini “bir heyecanı paylaşmak” olarak yorumlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Karesispor'u kurarken ve basketbolu ana branş olarak belirlerken amacımız bu şehre, şehrin çocuklarına basketbolu sevdirmekti. Bu heyecanla yola çıktık. Karesispor adım adım önce Bölgesel Lig'den 2. Lige, ardından 2. Lig'den Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi. Türkiye Basketbol Ligi içerisindeyken de düzenledikleri panellerle, yaptıkları etkinliklerle diğer ilçelerimize, kırsal mahallelerimize, okullarımıza giderek basketbolu çocuklarımıza anlatıyorlar, onları maçlara davet ediyorlar ve sporu sevdiriyorlar. Bayramlaşmak için sokağa iniyor, maç saatleri dışında da zamanlarını Balıkesir'de geçiriyorlar. Biz hep ‘Balıkesir'in genlerinde basketbol var' diyoruz. Gerek bu panellerin oluşturduğu hava gerek alınan sonuçların ve başarının da etkisiyle her gittiğim maçta daha fazla izleyici görüyorum salonda. Bu da amacımıza adım adım ulaştığımızı gösteriyor. Ben bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşirelerimizi de Karesispor'u destekleyip bizimle bu heyecanı paylaşması için Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu'na davet ediyorum” dedi.