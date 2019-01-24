Karesispor'dan yabancı takviyesi

Türkiye Basketbol Ligi'inde mücadele eden Karesispor ABD'li pivot Eugene Teague ile anlaşmaya vardı.

Şili'nin Ancud takımından Karesispor'a dahil olan Teague ülkemizde de Türk Telekom forması giymişti. Takımdan ayrılan Gibson'ın yerine transfer edilen Eugene Teague bu sezon Ancud'da 18 maçta 30.5 dakika 17.7 sayı 9.4 ribaund 1 asist ortalamaları yakaladı.

30 yaşında ve 2 metre boyundaki tecrübeli pivot geçmiş sezonlarda ALM Evreux Basket, CA Argentino de Junin, Trikala, Louvain, Türk Telekom, Sluneta Usti nad Labem, CDU Catolica ve Ameghino takımlarında da oynamıştı.