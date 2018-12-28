Karesispor'un deplasmandaki rakibi Selçuklu Basketbol

Lig lideri Karesispor, Selçuklu Basketbol ile deplasmanda karşılaşacakTürkiye Basketbol Ligi’nde namağlup liderliği Avrupa liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, 12.
Lig lideri Karesispor, Selçuklu Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak
Türkiye Basketbol Ligi'nde namağlup liderliği Avrupa liglerinin en skorer takımı olarak elinde tutan Karesispor, 12. hafta karşılaşmasında Pazar günü Selçuklu Basketbol'a konuk olacak. Türkiye Basketbol Liginde geçtiğimiz hafta evinde Edirnespor'u ağırlayıp sahadan 126-83 galip ayrılarak ligde namağlup liderliğini sürdüren Karesispor, ligde 6 galibiyet 5 mağlubiyetle 8. sırada bulunan rakibi Selçuklu Basketbol karşısında sahadan galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.
Karesispor-Selçuklu Basketbol karşılaşması 30 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Selçuklu Belediyesi Spor salonunda oynanacak. Karşılaşmayı Dağder Dağlı, Alper Elçikoca ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.