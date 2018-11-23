Karesispor'un konuğu Finalspor

Türkiye Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Karesispor, 7. hafta karşılaşmasında Kurtdereli Spor Salonu'nda Final Spor'u konuk ediyor.

Lige çok iyi bir giriş yaparak Türkiye Basketbol Ligi'nde yenilgisiz lider durumda olan Karesispor, 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyetle 12. sırada bulunan rakibini yenerek namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

Karesispor, Final Spor maçının hazırlıklarına devam ederken, açıklamalarda bulunan Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur, “Bu hafta kendi evimizde Final Spor ile oynayacağız. Final Spor'da ligin dengeli kadrolarından bir tanesi. Kazanırken de kaybederken de çok mücadele ederek oynayan bir takım. Bir hafta önce Bursaspor ile oynadıkları maçta, Bursaspor'da bizimle birlikte bu ligin namağlup takımlarından bir tanesi, son dakika içerisinde kaybettiler maçı. Bizim için önemli bir maç, önemli bir rakip gelecek bizim sahamıza. Biz yine kendi düzenimizi oynayacağız. Bu sene bir hedef koyduk, lige çıkma hedefi. Bu lige çıkmak için de ikinci bir sloganımız var, kendi evimizde maç kaybetmeyeceğiz. Kendi seyircimiz önünde maç kaybetmeme hedefi koyduk. Bunun içinde Final Spor maçını en ufak bir gevşeme olmadan tam tersi tamamen ciddiyetle pazartesiden itibaren hazırlanmaya başladık. Bu anlamda her maç olduğu gibi, hatta geçen sezonu da bunun içine katarak söyleyeyim, gelen seyircilerimize ben teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyorum. Bu maçta da tribünlere bekliyorum. Tüm takım olarak bekliyoruz. Bizim coşkumuza, bizim oyunumuza ortak olmalarını, paylaşmalarını istiyoruz. Yani basketbolla, sporla ilgili Balıkesir'deki bütün sporseverleri, basketbolseverleri hafta sonu oynayacağımız Final Spor maçına davet etmek istiyorum” dedi.

Karesispor-Final Spor karşılaşması 24 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tunçtan Durmuşcan, Göksun Öz ve Murat Danışan hakem üçlüsü yönetecek.