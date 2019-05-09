Karesispor'un rakibi Akhisar Belediye

Türkiye Basketbol Ligi normal sezonunu şampiyon Bursaspor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek final serisinde Akhisar Belediye ile eşleşen Karesispor Cuma günü sahaya çıkıyor.

Türkiye Basketbol Ligi normal sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off final serisi dahil olmak üzere saha avantajını eline geçiren Karesispor, bu büyük avantajla birlikte Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefine kilitlenmiş durumda. Çeyrek final serisinde normal sezonu dokuzuncu sırada tamamlayan Akhisar Belediye ile karşılaşacak Karesispor, 2 galibiyet alanın tur atlayacağı seride taraftarlarının büyük desteğiyle hata yapmayarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Karesispor-Akhisar Belediye Play-Off Çeyrek Final serisi ilk karşılaşması 10 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Kerem Baki, Orkun Yurtdaş, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.