İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karesispor'un rakibi Akhisar Belediye

Türkiye Basketbol Ligi normal sezonunu şampiyon Bursaspor’un ardından ikinci sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek final serisinde Akhisar Belediye ile eşleşen Karesispor Cuma günü sahaya çıkıyor.

Türkiye Basketbol Ligi normal sezonunu şampiyon Bursaspor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek final serisinde Akhisar Belediye ile eşleşen Karesispor Cuma günü sahaya çıkıyor.


Türkiye Basketbol Ligi normal sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off final serisi dahil olmak üzere saha avantajını eline geçiren Karesispor, bu büyük avantajla birlikte Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefine kilitlenmiş durumda. Çeyrek final serisinde normal sezonu dokuzuncu sırada tamamlayan Akhisar Belediye ile karşılaşacak Karesispor, 2 galibiyet alanın tur atlayacağı seride taraftarlarının büyük desteğiyle hata yapmayarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.


Karesispor-Akhisar Belediye Play-Off Çeyrek Final serisi ilk karşılaşması 10 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Kerem Baki, Orkun Yurtdaş, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.