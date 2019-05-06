Karesispor'un rakibi Akhisar Belediyespor

Normal sezonu tamamlanan Türkiye Basketbol 1.
Ligi'nde, Play-off eşleşmeleri belli oldu.
Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karesispor, ligi 9. sırada bitiren Akhisar Belediyespor ile eşleşti. Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım tur atlayarak yarı finale yükselecek.
Ligde normal sezonu 2 ile 9. sıralar arasında tamamlayan 8 takımın mücadele edeceği Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Karesispor-Akhisar Belediyespor
OGM Ormanspor-Konyaspor
Düzce Belediyespor-Yeni Mamak Spor
Petkimspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol
Play-off maçlarının ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takım da belli olacak. Basketbol 1. Ligi'nde lider Bursaspor, 26. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.