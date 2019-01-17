Karesispor'un rakibi Ankara DSİ

Türkiye Basketbol Ligi’nin 15.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. hafta karşılaşmasında Karesispor kendi evinde Ankara DSİ'yi konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında mağlup olarak liderliği Bursa'da bırakan Karesispor, ligde 14 maçta sadece 3 galibiyet alarak 15. sırada bulunan rakibi Ankara DSİ karşısında galip gelerek aynı galibiyet sayısında bulunduğu Bursaspor ile liderlik yarışını sürdürmek istiyor.
Karesispor-Ankara DSİ müsabakası 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak. Karşılaşmayı Önder Yılmaz, Taner İbin ve Sedef Yarıcı hakem üçlüsü yönetecek.