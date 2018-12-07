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Karesispor'un rakibi Düzce Belediye

Türkiye Basketbol Ligi’nin namağlup lideri Karesispor,9.

Türkiye Basketbol Ligi'nin namağlup lideri Karesispor,9. hafta müsabakasında kendi evinde Düzce Belediye'yi konuk edecek.


Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasından itibaren hem oynadığı basketbol hem de aldığı galibiyetlerle ligin favorisi haline gelerek ligde namağlup lider durumda olan Karesispor, genç oyunculardan kurduğu kadrosuyla ligin flaş ekibi olarak puan tablosunda 6 galibiyet 2 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunan rakibi Düzce Belediye karşısında kendi evinde kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.


Karesispor-Düzce Belediye karşılaşması 8 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tahsin Kuzu, Ozan Gönen ve Hakan Gerey hakem üçlüsü yönetecek.

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