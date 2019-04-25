Karesispor'un rakibi Şampiyon Bursaspor

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Karesispor kendi evinde şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Manisa Büyükşehir Belediye Spor deplasmanında aldığı galibiyetle ligde 19. zaferini kazanan temsilcimiz Playoff yarışına 2.sıradan katılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Karesispor Başkanı Levent Mertoğlu, "Öncelikle Rakibimiz Bursaspor'u ve camiasını Basketbol Süper Ligine çıktıkları için tebrik ediyorum hak ettikleri bir başarı elde ettiler. Hafta sonu oynayacağımız karşılaşmanın fair play ruhu içinde centilmence geçmesini temenni ediyorum. Müsabaka her ne kadar rakibimiz için prestij maçı olarak görülse de, bizim için playoff a güçlü girmek ve avantajlı olmak adına çok önemli. Takımımız oynadığı son 3 maçı kazanarak iyi bir hava yakaladı Bursaspor'u da Allah'ın izniyle yenerek yakalamış olduğumuz havayı devam ettirmek istiyoruz. Her zaman destekçimiz olan taraftarımızı da 27 Nisan Cumartesi günü saat 16'da Kurtdereli Spor Salonuna davet ediyoruz" dedi.