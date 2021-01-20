İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargo aracı alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesi Fener mevkiinde kargo şirketine ait hafif ticari araçta yangın çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Fener mevkiinde kargo şirketine ait hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken kargolarda kısmen zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Fener mevkii Altınoluk Mahallesinde kargo dağıtım şirketine ait U Ö yönetimindeki 34 JS 0732 plakalı kargo aracının motor kısmından dumanlar çıktı. Hafif ticari aracı yol kenarına çeken sürücü U.Ö. alevlerin büyümesi üzerine kargoları boşaltmaya ve aracı arkadaşıyla birlikte söndürmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye haber verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Altınoluk Müfrezesi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında tespit tutanakları tutuldu ve soruşturma başlatıldı. Hafif ticari araç yangında kullanılmaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.