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Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyon seyir halindeyken alev alıp yandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyon seyir halindeyken alev alıp yandı.


Bandırma - Çanakkale yolu Mezbaha mevkiinde, M.G. (56) idaresindeki 34 FB 7212 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonda seyir halinde iken yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı durdururken, yoldan geçen diğer şoförler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa zamanda olay yerine gelerek yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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