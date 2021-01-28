Karın zeytinlikler için bir etkisi daha ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zaman zaman yağan kar yağışlarının zeytinlikler için büyük önem taşıdığını ifade eden Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Kar havadaki birikmiş, bugüne kadar bazı mineralleri ve besin maddelerini de birlikte getirdiği için aynı zamanda gübre etkisi de gösterir.”dedi.

Kar yağışının zeytinler için faydalı olduğunu değinen Mücahit Kıvrak, “Kar zeytin için faydalıdır. Her 10 santimetre kar 2 buçuk santimetre suya eşittir. Bu su yavaş yavaş topraktan emildiği için aynı zamanda toprağın içerisinde yavaş yavaş emilirken toprağı genleştirerek bu emilim gerçekleşiyor. Bu anlamda hem toprağı havalandırması, hem de su tutulumunu artırdığı için aynı zamanda toprağın içerisindeki zararlı mikro-organizmaları ve diğer böcekleri, fareleri öldürdüğü için kar yağışı bizim açımızdan yararlı” dedi.

Karın yoğunluğuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kıvrak, “Sadece karın şiddetine bakmak gerekiyor. Eğer kar yağışı ağaçlarda çok ciddi bir şekilde birikim yaparsa dalları kırabilir veya ince yağarsa, ayaz yaparsa bu sefer de yapraklarda dondan kurumalara neden olabilir. Bunun haricinde kar yağışının zararı yok. Aksine özellikle Kazdağları'nda Mayıs ayında kar olması çiçeklenmenin çok güzel olacağının işaretidir. Bu da zaten yeraltı sularıyla zengin bir şekilde zeytin ağacını besler” dedi.

Karın aynı zamanda gübre etkisi yaptığının ifade eden Kıvrak, “Kar havadaki birikmiş, bugüne kadar bazı mineralleri ve besin maddelerini de birlikte getirdiği için aynı zamanda gübre etkisi de gösterir” dedi.