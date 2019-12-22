Bal?kesir'in G?nen il?esinde d?zenlenen kariyer g?nleri gen?lere ???k tutuyor.

??kur Band?rma Hizmet M?d?rl??? ve BAN? KAGEM ortakl???nda haz?rlanan festivale Bal?kesir SMMMO Y?netim Kurulu ?yesi Mustafa Karaduman, ??kur Band?rma Hizmet Merkezi M?d?r? Emrullah Narin ve ?e?itli sekt?rlerden konu?mac?lar kat?ld?. ??kur Band?rma Hizmet M?d?r? Emrullah Narin, ?niversiteli gen?lere ??kur'un ?lke genelinde ve b?lgede yapm?? oldu?u faaliyetlerden, i? hayat?na at?lmak isteyen gen?lere desteklerden ve i?verenlere sundu?u f?rsatlardan bahsetti.

Etkinli?e kat?lan ??renciler farkl? sekt?rlerde alan?nda uzmanla?m?? ve ba?ar?l? faaliyetler y?r?ten konu?mac?lara kariyerleri ile ilgili sorular sordu. Konu?mac?lar kendi kariyerleri ve i? hayat?nda kar??la?t?klar? sorunlara getirdikleri ??z?mler ve elde ettikleri ba?ar?lar ile ilgili deneyimlerini aktard?.

?niversiteli gen?lerin yo?un ilgi g?sterdi?i etkinlik sonunda konu?mac?lara te?ekk?r belgeleri ve plaketler takdim edilerek birlikte hat?ra foto?raflar? ?ekildi.