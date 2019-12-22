İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kariyer g?nleri gen?lere ???k tutuyor

Bal?kesir’in G?nen il?esinde d?zenlenen kariyer g?nleri gen?lere ???k tutuyor.

Bal?kesir'in G?nen il?esinde d?zenlenen kariyer g?nleri gen?lere ???k tutuyor.


??kur Band?rma Hizmet M?d?rl??? ve BAN? KAGEM ortakl???nda haz?rlanan festivale Bal?kesir SMMMO Y?netim Kurulu ?yesi Mustafa Karaduman, ??kur Band?rma Hizmet Merkezi M?d?r? Emrullah Narin ve ?e?itli sekt?rlerden konu?mac?lar kat?ld?. ??kur Band?rma Hizmet M?d?r? Emrullah Narin, ?niversiteli gen?lere ??kur'un ?lke genelinde ve b?lgede yapm?? oldu?u faaliyetlerden, i? hayat?na at?lmak isteyen gen?lere desteklerden ve i?verenlere sundu?u f?rsatlardan bahsetti.


Etkinli?e kat?lan ??renciler farkl? sekt?rlerde alan?nda uzmanla?m?? ve ba?ar?l? faaliyetler y?r?ten konu?mac?lara kariyerleri ile ilgili sorular sordu. Konu?mac?lar kendi kariyerleri ve i? hayat?nda kar??la?t?klar? sorunlara getirdikleri ??z?mler ve elde ettikleri ba?ar?lar ile ilgili deneyimlerini aktard?.


?niversiteli gen?lerin yo?un ilgi g?sterdi?i etkinlik sonunda konu?mac?lara te?ekk?r belgeleri ve plaketler takdim edilerek birlikte hat?ra foto?raflar? ?ekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.