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Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı Kazdağları’nda yaban hayvanları için bin 450 rakımlı kule mevkiine yem bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı Kazdağları'nda yaban hayvanları için bin 450 rakımlı kule mevkiine yem bıraktı.


Karla kaplı Kazdağları'nda kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu şartlarda aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor. Milli Park Şefliği görevlilerince bin 450 metre yükseklikteki karla kaplı kule civarına jandarma ekipleriyle birlikte zorlu bir yolculuk yapılıp, saman ve kuru yem bırakıldı. Çalışmanın kar yağışlı günler boyunca planlandığı şekilde devam edeceği öğrenildi.

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