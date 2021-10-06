Karnından 8 kiloluk kitle çıkarıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 yıldır karnında şişlik şikayeti olan ve korktuğu için tedavisini erteleyen kadının karnından 8 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

3 yıldır karnında şişlik şikayeti olan 55 yaşında 2 çocuk annesi G.C, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ederek tedavi olmak istedi. Daha önce çeşitli sebeplerle ve korktuğu için tedavisini ertelediği öğrenilen G.C.'nin yapılan muayene ve tetkikleri sonucu tüm karnını kaplayan 50x40x30 santimlik bir kitle tespit edildi. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi hekimleri Doç. Dr. Yakup Baykuş, Doç. Dr. Rulin Deniz ve Op. Dr. Alihan Tığlı'dan oluşan ekiple hasta ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyon ile ilgili olarak açıklamada bulunan Yakup Baykuş, “Sağ yumurtalığından kaynaklanan 8 kiloluk kitle tespit edilen ve ameliyatı başarıyla tamamlanan hastamız, yapılan takip ve tedavileri sonrasında 01.10.2021 tarihinde sağlıklı olarak taburcu edildi. Hastamıza öncelikle acil şifalar dileriz. Bu vesile ile pandemi boyunca, bu zor süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize, ameliyathanemizde ve kliniğimizde görevli tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.