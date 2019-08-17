İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde bölünmüş yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesinde bölünmüş yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaya Rasim İslamoğlu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.50 sıralarında Güre Mahallesi İzmir Çanakkale karayolu Adrina Otel önü mevkinde S.E. yönetimindeki otomobil karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Rasim İslamoğlu'na çarptı. Kazada Rasim İslamoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.E. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.