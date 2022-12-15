Kasa hırsızları jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonundan çaldıkları çelik kasayı el arabasına yükleyip kaçan 2 kişi, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Susurluk ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı pes dedirtti. Sabaha karşı bir akaryakıt istasyonuna giren 2 şüpheli, çelik kasayı açamayınca istasyonda bulunan el arabasına yükledi. Olay yerine yaya gelen şüpheliler, el arabasını sürerek olay yerinden kaçmak istedi. O anlar ise çevredeki kameralarca saniye saniye görüntülendi. Yakalanacaklarını anlayınca çelik kasayı bir tarlaya bırakan H.K. ve B.A. isimli şüpheliler, kısa sürede JASAT ekiplerince yakalandı. Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda kar maskesi, eldiven, telsiz ve mermiler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kepsut Cezaevine gönderildi.

H.K ve B.A.'nın ilçede yaşanan başka bir kasa hırsızlığı olayının da şüphelileri olduğu iddia edildi. Kasanın içinde bulunan 6 bin TL civarındaki para ise işletme sahibine teslim edildi.