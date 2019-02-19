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KASAİD'den kadın aday sayısının arttırılması talebi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Şube Başkanı Filiz Karayelli, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 93.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Şube Başkanı Filiz Karayelli, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 93. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.


Kadın haklarının uzun yüzyıllardır sadece ülkemizde değil, dünyada evrensel bir sorun olarak yer aldığına işaret eden Filiz Karayelli, “Oysa istediğimiz kadın görüşünü temsil edecek adayların önümüze konması ve karar mekanizmalarında yer almasıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerden başlamak üzere meclis üyesi listelerinde fermuar sistemi uygulanarak kadınlarımızın da seçilebilir sıralarda eşit olarak yer almasıdır” dedi.


Belediye başkanı adaylarının belirlenmesi sürecinde zaten çok az olan kadın belediye başkanlarının bile yerlerinin korunmayıp aday gösterilmediklerini ve kadın aday sayısında azalma olduğunu esefle gördüklerini kaydeden Filiz Karayelli, “Bugün ancak Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle kadınlar olarak yıllarca ısrarla istediğimiz erkeklerle eşit düzeyde yüzde elli temsile ulaşabileceğimizi biliyoruz ve istiyoruz. Ülkemizi, beldemizi, ilimizi, ilçemizi yönetebilecek aklımızda, donanımımızda, yeteneğimiz de vardır ve mücadelemiz eşitlik sağlanıncaya kadar devam edecektir” diye konuştu.

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