Kavun diyarında hasat yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeşilçomlu mahallesinde kavun hasatı yapıldı.

Tarım şehri olarak adını duyurmaya devam eden Balıkesir'de her mevsim bir çok üründe hasat yapılıyor. Toprağından bereket fışkıran ve tarım ürünleri çeşitliliği bakımından adeta üretim üssü olan 'Türkiye'yi Doyuran Şehir' Balıkesir kavunda da başı çeken iller arasında yer alıyor.

Vali Hasan Şıldak üreticinin hasat bereketine ortak olduğu ziyaretlerine devam ederken, kendine özgü tadıyla bölgenin önemli tarım ürünleri arasında yerini koruyan beyaz kavunun tarlaya vedasına tanıklık etti.

Vali Şıldak beraberinde Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Tarım İl Müdürü Erkan Alkan ile birlikte Bandırma İlçesi Yeşilçomlu Mahallesinde çiftçiler ile kavun toplayarak traktöre yükledi. Üretici ve tarım işçilerine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Hasadın ardından mahallede çay molası veren Vali Şıldak, vatandaşlarla sohbet etti.