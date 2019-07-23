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Kayalara kabartma resimler çiziyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde emekli astsubay mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı kabartma figürleri ile ilgi çekiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli astsubay mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı kabartma figürleri ile ilgi çekiyor.


Emekli olduktan sonra ahşap oyma, heykel ve mozaik sanatları üzerine yoğunlaşan emekli astsubay Nurettin Başkurt, mermer ve kaya parçaları üzerine Yunan mitolojisi ve Osmanlı figürlerini yansıtan çalışmalar yapmaya başladı. Nurettin Başkurt, aslan heykeli, gemi maketi ve oyma heykeller de yapıyor.


Nuretin Başkurt, "Bu işi seviyorum, severek ve isteyerek yapıyorum. Buradaki çalışmamızda Zeus ve Yunan tanrılarını anlattık. Çünkü bu kayaların arkasında Kazdağları var. " dedi.

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