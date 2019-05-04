Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 17 Afganistan uyruklu göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonrası, 5’i çocuk 4’ü kadın olmak üzere 9 göçmenin hayatını kaybederken, alabora olan teknede kayıp olan 3 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17 Afganistan uyruklu göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonrası, 5'i çocuk 4'ü kadın olmak üzere 9 göçmenin hayatını kaybederken, alabora olan teknede kayıp olan 3 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
Kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 kişinin bulunması için çalışmalar şiddetli rüzgara rağmen devam ediyor. Şu ana kadar süren çalışmalarda henüz 3 kayıp ile ilgili bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.