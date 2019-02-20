Kayıp balıkçının cesedi 9 gün sonra bulundu

Balıkesir'in Manyas Gölü'nde 12 Şubat tarihinde balık avlamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı'nın (43) cesedine 9 gün sonra ulaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 7 dalgıç ve 1 bot, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı devriyeleri, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinden 5 dalgıç, Balıkesir İtfaiye Müdürlüğünden 5 dalgıç ve 2 bot, Balıkesir AFAD'tan 4 personel ve 1 bot, Balıkesir AKUT ve bölgedeki balıkçıların katılımıyla Manyas Gölü ve çevresinde yapılan aramalar sonucunda Birol Dayı'nın cesedi bulundu. Kayıp balıkçının en son görüldüğü yer olan Hamamlı Mahallesi açıklarında batan kayığın altında çamura saplanmış olarak bulunan Birol Dayı'nın cesedi Kocagöl balıkçı barınağına oradan da Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.