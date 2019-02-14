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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı’yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT ve Çanakkale'den gelen dalgıç polislerinin katıldığı arama çalışmaları hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle sona erdi. Ekipler Manyas Gölü'nde kayıp şahsa ulaşamazken, dalgıçlar hava şartları elverdiği süreç içinde gölde aramalarını yaptı. Dalgıç polisler suyun altında arama çalışmalarını yürütürken, bazı ekipler de gölün üstünden arama çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmaları hava şartlarının kötüye gitmesi nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

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