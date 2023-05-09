Kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasularına geri itilen, içerisinde düzensiz göçmenler bulunan 1 teknenin battığının tespit edilmesi üzerine olay mahalline 5 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6, TCSG-8, TCSG-907, KB-4510, KB-40), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) sevk edilmişti.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen (5 yetişkin, 1 çocuk) kurtarılarak Ayvalık Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilmişti.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kaybolduğu değerlendirilen 2 (1 kadın, 1 bebek) düzensiz göçmenin kurtarılması için bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.