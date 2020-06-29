İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp mültecileri arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Çıplak ada açıklarında, mültecileri taşıyan botun Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılması sonucu kaybolan 4 kişinin aranmasına denizden ve havadan devam ediliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çıplak ada açıklarında, mültecileri taşıyan botun Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılması sonucu kaybolan 4 kişinin aranmasına denizden ve havadan devam ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, Çıplak adanın batısında gece 02.45'te sığınmacıları taşıyan bot Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırıldı. Bottaki sığınmacılardan 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor.


Denizde 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı arama tarama faaliyetlerine fasılasız devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.